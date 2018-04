Småbarnsmor funnet død – politiet utelukker ikke drap på Notodden

– Det kan vi ikke utelukke nå, nei. Vi vet ikke hvorfor hun er død, sier politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter i Sørøst politidistrikt til Telen.

Politiet sa mandag at det var omstendigheter ved dødsfallet som var mistenkelige.

Varden skriver at kvinnen er fra nordafrikansk land, og at hun har bodd på Notodden siden desember 2016. Hun bodde i leiligheten sammen med et lite barn.

Barnet skal ha blitt funnet gråtende i en gang i bygningen, av personer som hadde et tilfeldig ærend der. Inne i leiligheten fant politiet moren død.

Kvinnen er født i 1979, hun er ikke norsk statsborger og var elev ved Voksenopplæringen.

Politiet har fått avklart at hun ikke bodde sammen med en annen voksen. Etterforskerne leter ikke etter noen bestemte personer i forbindelse med dødsfallet.

– Status er at vi fremdeles venter på obduksjonen av avdøde. Vi har ikke fått noen tilbakemelding på den og har derfor ingen dødsårsak. Hun kan ha dødd av naturlige årsaker, men vi må også ta høyde for uviss dødsårsak, at hun har vært utsatt for en kriminell handling, sier Sæter.

Han sier politiet sannsynligvis ikke får svarene de etterlyser før onsdag formiddag.

Politiet ble varslet rundt 14-tiden mandag. Kriminalteknikere undersøkte funnstedet mandag.