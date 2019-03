Justisministerens samboer er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling

Følg den siste utviklingen i Aftenpostens direktestudio.

– Vi har siktet justisministerens samboer, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Laila Anita Bertheussen, justisminister Tor Mikkel Waras samboer, er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. Siktelsen gjelder kun brannen som fant sted natt til søndag 10. mars. De tidligere hendelsene etterforskes videre. Waras samboer er ikke siktet for disse hendelsene.

– Det er ikke unaturlig å se på en sammenheng mellom disse hendelsene, men hun er ikke siktet for tidligere hendelser, sier Bjørnland.

Strafferamme på ett år i fengsel

Bertheussen ble pågrepet i dag og sitter foreløpig i avhør med PST. Hun ble pågrepet hjemme klokken 13.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen og gitt inntrykk av at det er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sier PST-sjefen.

Bertheussen er siktet etter straffelovens paragraf 225 b. Hun er altså siktet for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Bjørnland sier at strafferammen er på ett års fengsel eller bøter, slik siktelsen er nå.

– Handlingen kan etter omstendighetene rammes av flere straffebestemmelser. Hvorvidt det vil bli grunnlag for å utvide siktelsen er det for tidlig å si noe om, sier Bjørnland.

Det er ikke klart hvordan Bertheussen stiller seg til siktelsen.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til PST.

Oslo tingrett har i dag besluttet at Wara og Bertheussens bolig kunne ransakes.

Flere politifolk jobbet torsdag ettermiddag ved Waras bolig. Politiet har blant annet tauet inn en bil.

Informert av statsministeren

Rundt klokken 15 torsdag ble justisminister Wara informert av statsministeren at samboeren hans var siktet. Hun forteller at det kom som et sjokk for ham.

Både Siv Jensen og Wara ble innkalt til Solbergs kontor, etter at PST underrettet henne.

Samferdselsminister Jon Georg Dale blir satt inn som settestatsråd for Wara, opplyser statsministeren.

– Han trenger tid til å være med sin familie, sier Solberg.

Flere tilfeller de siste månedene

De siste tre månedene har det vært flere hendelser på statsrådens eiendom. Fem av disse er kjent for offentligheten.

6. desember 2018 ble det oppdaget at noen så ut til å ha forsøkt å sette fyr på bensintanken i en bil parkert utenfor huset med en hyssing som lunte, samtidig som ordet «RASISIT» var tusjet på husveggen og et hakekors tegnet på bilen.

ble det oppdaget at noen så ut til å ha forsøkt å sette fyr på bensintanken i en bil parkert utenfor huset med en hyssing som lunte, samtidig som ordet «RASISIT» var tusjet på husveggen og et hakekors tegnet på bilen. Klokken 13.52 torsdag 17. januar rykket brannvesenet og politiet ut etter at noen hadde satt fyr på en søppelkasse noen meter fra boligen, inne på eiendommen.

Mandag 11. februar varslet familien om at det var funnet plastflasker med spor etter brennbar væske bundet opp med en tøyremse under familiens bil ved hengerfestet.

Også om ettermiddagen lørdag 2. mars rykket bombegruppen i politiet ut til Waras bolig, etter at det ble funnet et trusselbrev som trolig ble levert direkte av gjerningspersonen.

Klokken 01.41 natt til søndag 10. mars oppdaget forbipasserende at det brant i en bil utenfor boligen. Brannen ble raskt slukket. Det er denne hendelsen Laila Anita Bertheussen, justisministerens samboer, er siktet for.

