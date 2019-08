Vil ha lavere bomtakst på E 18 mellom Arendal og Tvedestrand

OSLO: Det sa Erna Solberg under pressekonferansen fredag kveld.

– På Arendal – Tvedestrand legges det opp til takstreduksjon, sa hun.

Erna Solberg la fredag fram et bom-ultimatum til regjeringspartnerne som de må svare på innen mandag. Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at de er fornøyd med skissen, mens Venstre-leder Trine Skei Grande foreløpig har vært taus.

Erna Solberg slo fast at nullvekstmålet fortsatt skal ligge til grunn i byvekstavtalene. Om pakkene i de store byene som ikke er ferdigforhandlet ennå, som Kristiansand, sa hun dette:

– Man er ikke ferdig med disse pakkene, men vi har sagt at vi skal videreføre belønningsordningen på 2019-nivå fram til et videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt, og at vi derfor kan inngå nye avtaler om dette.

