Uvedkommende kom seg inn på lukket Eurovision-område – medier frykter for sikkerheten

TV 2, VG, svenske Aftonbladet og det svenske nyhetsbyrået TT har valgt å følge finalen i sangkonkurransen utenfor presseområdet.

– Jeg forventer høyere sikkerhet på et verdensarrangement som dette, som dessuten foregår i et urolig område, sier redaksjonssjef Karin Schmidt Hellsing i Aftonbladet.

Pressesenteret er imidlertid fortsatt fullt av journalister både fra de nordiske landene og andre deltakerland, og det er ingen tegn til uro blant de gjenværende journalistene. NTB, NRK, Dagbladet og Aftenposten er blant de norske mediene som har valgt å bli.

Oppførte seg merkelig

De to mennene tok seg inn i området under delfinalen torsdag, det bekrefter European Broadcasting Union (EBU) i en pressemelding.

Ifølge Aftonbladet sa øyenvitner at de to mennene oppførte seg merkelig. De filmet i lokalet og forsvant inn på et toalett i rundt fem minutter før de forlot stedet.

Vitner kontaktet sikkerhetspersonell på arenaen. De fant mennene, men de to fikk gå videre etter kort tid. Forklaringen deres var at de hadde gått feil.

Høyner sikkerheten

EBU opplyser at saken etterforskes og at det umiddelbart ble tatt grep for å høyne sikkerheten. Blant annet er flere sikkerhetsvakter på plass.

Sikkerheten er den samme som på flyplasser, deriblant med metalldetektorer og røntgenskanning av all bagasje. Over 600 sikkerhetsvakter, 300 politifolk og 300 overvåkingskameraer er plassert rundt om på anlegget, opplyser EBU.

Det beroliger imidlertid ikke Hellsing.

– EBU sier at sikkerheten er høy, men hendelsen mener jeg viser det motsatte, sier redaksjonssjefen.

Finalen i Eurovision begynner klokka 21 lørdag. Norge representeres av gruppa Keiino som består av Tom Hugo Hermansen og Alexandra Rotan og Fred René Buljo.