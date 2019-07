Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner til Norgesgruppen

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driver dagligvarebutikk. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet.

– Dagligvaremarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser og dårligere utvalg for forbrukerne, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Informerte ikke

Dersom opplysningsplikten ikke overholdes, blir det vanskeligere å overvåke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet på en effektiv måte, mener Konkurransetilsynet.

– Norgesgruppen informerte ikke Konkurransetilsynet om oppkjøpet innen fristen tilsynet har satt. For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres, er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Overrasket

Norgesgruppen har fått frist til 20. september for å komme med sine merknader til varselet. Men allerede nå varsler kjeden at den er overrasket. Norgesgruppen mener eiendomstransaksjonen dette gjelder, ikke påvirker konkurransen.

– Norgesgruppen mener at det er prinsipielt viktig med en avklaring på hva opplysningsplikten innebærer, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

– Vi vil nå svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger. For oss er det viktigste at vi nå får en klargjøring av opplysningsplikten, så vi vet hva vi skal forholde oss til fremover, fortsetter han.