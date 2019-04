NRK-ledelsen har reist for 6,8 millioner

Det er Nettavisen som har kartlagt reisevanene til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og ti andre ledere i NRK. Siden Eriksen fikk jobben som kringkastingssjef i 2013, har han levert reiseregninger for 1.014.747 kroner. Det største enkeltoppgjøret er på 42.043 kroner fra mars 2017 og stammer fra en todelt reise på elleve dager til København og møte med andre kringkastingssjefer og videre til konferansen South by Southwest i Austin, Texas i USA.

Oversikten viser videre en rekke reiser med en kostnad fra 17.000 og opp til 37.000 hvor kringkastingssjefen har deltatt på flere store idrettsarrangementer som OL i Sotsji og Fotball-VM i Brasil og Russland.

De til sammen elleve direktørene i NRKs toppsjikt har levert reiseregninger på 6,8 millioner kroner i perioden fra 2013 til 2018. Det er direktør for NRK Samisk, Mona Solbakk, som har de høyeste reiseutgiftene av alle i ledergruppa, med nesten 1,2 millioner kroner i leverte reiseregninger.

– De aller fleste reisene mine går for øvrig til steder som Førde, Karasjok, Lillehammer, Alta og Kristiansand. Flotte steder, der NRK lager innhold for publikum over hele landet. Det er selvfølgelig også derfor direktøren for NRK Sapmi, Mona Solbakk, har høye reisekostnader. NRK Sapmi har hovedkontor i Karasjok og Mona Solbakk er en del av toppledelsen i NRK, med hyppige møter i Oslo. Gitt flyprisene fra Finnmark er det ikke til å unngå at reisekostnadene over flere år blir betydelige, sier Thor Gjermund Eriksen til NTB i en kommentar til saken.

På tredjeplass over hvem i ledelsen som har levert mest i reiseoppgjør ligger juridisk direktør Olav Nyhus. Han har levert reiseoppgjør for 878.505 kroner fra 2013 til 2018.