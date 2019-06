SANDNES: Lykke Kristine Moen ble både sjokkert og provosert da hun fikk vite om innbruddet hos ekteparet på Vatne i Sandnes. Da ekteparet kom hjem natt til søndag, hadde gjerningspersoner stjålet for store verdier fra huset deres. I tillegg var det meste av innbo ødelagt og flere steder var det utført tagging som tydelig viste hva gjerningspersonene mener om beboerne i huset.

– Jeg blir så trist og lei av at det finnes folk i dagens samfunn som er så uvitende og har så mye hat i seg, sier Moen til Aftenbladet. Natt til mandag opprettet hun en innsamlingsaksjon på tjenesten «Spleis» til støtte for ekteparet, som hun også kjenner personlig.

Klokken 20 mandag kveld er innsamlingsbeløpet allerede oppe i over 160.000 kroner, og bidragene strømmer stadig på.

Overveldende respons

– Det er helt fantastisk at så mange vil være med og vise sin støtte, sier Lykke Kristine Moen. Hun forteller at ekteparet er overveldet over responsen.

– Det er tydelig at det er mange som er enige i at det ikke skal være lov å tenke sånn, og i alle fall ikke gjøre slikt som dette. Vi er tross alt i 2019, sier Moen.

Moen er skuespiller og opprinnelig fra Bergen. For tiden befinner hun seg i Stavanger, fordi hun har en av rollene i sommerteateret i Sørmarka Arena. Hun håper at de som står bak innbruddet og hærverket blir tatt og får sin straff.

– Samtidig håper jeg at de får hjelp.

Tor Høvik (arkiv)

Støtte og hjelp

Ifølge beskrivelsen på innsamlingsaksjonen skal pengene gå til «støtte, hjelp, mat, nye møbler, håndverkere, etc - kort sagt; hva de enn måtte trenge i en så vanskelig stund».

– Selvfølgelig vil mye bli dekket av forsikringen, men de innsamlede midlene vil gå til å dekke det som eventuelt ikke dekkes. I tillegg kan det bli aktuelt å bruke pengene på at de skal få komme seg litt bort fra dette, avslutter Moen. Hun mener at en vanskelig kan forestille seg hvordan det er å bli utsatt for noe slikt.

Støtteerklæringer

En rekke av giverne i innsamlingsaksjonen har også kommet med støttemeldinger til familien:

Jeg klarer ikke å tenke meg hvor forferdelig dette må være for dere. Sender dere masse kjærlighet og gode tanker - Julie Yri

Jeg støtter opp om dere fordi alle har rett til å velge hvem man ønsker å elske. Ignoranse og pøbler vinner ikke når samhold er sterkere - Monica OH

Heilt utruleg oppførsel. Håpar det går bra med dykk - Håkon Hole Lønning