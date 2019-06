Danskene i kø ved valglokalene

Da halvparten av valgdagen var overstått, hadde halvparten av danskene stemt, meldte Ritzau knapt seks timer før valglokalene skulle stenge. Oversikten er basert på stikkprøver.

Flere velgere gir uttrykk for at årets valg er uvanlig spennende, selv om rød blokk lenge har ledet klart på meningsmålingene.

Det kan blant annet skyldes det nye islamfiendtlige partiet Stram Kurs, mener leder for Radikale Venstre, Morten Østergaard.

– I tillegg til at det har skremt mange mennesker med en annen etnisk bakgrunn med trusler om deportasjon, så tror jeg at det også har skremt mange dansker til å se hvilken retning Danmark utvikler seg i hvis det nåværende flertallet fortsetter å regjere med støtte fra Stram Kurs, sier partilederen til nyhetsbyrået TT når han avgir stemme.

Radikale Venstre er et liberalt sentrumsparti som tilhører rød blokk, og som ønsker sosialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister.

Professor i statsvitenskap Kasper Møller Hansen tror også det er en sterk interesse for valget i år.

– Det er et valg hvor det åpenbart er noe på spill. Vi står foran et regjeringsskifte, og det er 13 partier, hvorav noen er like ved grensen til å komme inn. Så danskene ser at kryssene deres faktisk er viktige sier han.

Valgdeltakelsen i Danmark er vanligvis høy. I 2015 var den på 85,9 prosent. Valglokalene stenger kl. 20.

