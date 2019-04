Uvurderlige kunstverk reddet fra Notre-Dame

Den hellige tornekronen, angivelig den Jesus bar langfredag dagen han ble drept, og et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet er nevnt blant de viktigste relikviene som er reddet.

På grunn av frykt for at bygningen skulle kollapse var det utelukket å bruke brannslukkingsfly og vannbombe Notre-Dame mandag. I stedet ble minst 18 høytrykksslanger brukt til å få kontroll på flammene.

– Det spredte seg ekstremt raskt over taket, sier viseborgermester i Paris, Emmanuel Gregoire til nyhetskanalen BFM.

Gammelt treverk

Fem timer etter at brannen brøt ut hadde mannskapene kontroll, men ville arbeide natten gjennom med å kjøle ned konstruksjonen.

Reisverk i tre i takkonstruksjonen datert tilbake til 1100-tallet får skylden for lettantenneligheten. De første som kom til stedet forsikrer om at de hentet ut så mye av kunst og skatter inne i kirken som mulig, hvor mye og hva er foreløpig ikke kjent.

Brannsjefen i Paris sa tidligere på kvelden at brannmannskapene hadde klart å sikre baksiden av Notre-Dame-katedralen, hvor de mest dyrebare verkene ligger.

Betydelig monument

En av prestene i katedralen uttalte til den franske journalisten Nicolas Delesalle at alle kunstverkene i katedralen var blitt reddet, ifølge journalisten på Twitter. Opplysningene er ikke bekreftet av franske myndigheter.

– Gode nyheter: Alle kunstverkene har blitt reddet. Katedralens skatter er intakte, det er også tornekronen og de hellige sakramentene, skriver Delesalle og siterer en prest ved navn Frederic, som har virket ved katedralen i to år.

Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

Den franske presidenten Emmanuel Macron lover at Notre-Dame skal gjenoppbygges og vil be om internasjonal hjelp for å få det gjort.

Besøkte brannåstedet

President Macron holdt en kort tale sent mandag kveld da han besøkte brannåstedet i Paris.

– Vi vil gjenoppbygge Notre-Dame sammen, sa en følelsesladet president foran den utbrente katedralen, der kirkerommet skal være helt ødelagt, mens hovedkonstruksjonen ser ut til å bli reddet. Store verdier er gått tapt.

– Det verste er unngått, sa Macron med tårer i øynene, og la til at det var takket være innsatsen fra brannmannskaper som reddet kirkebyggets to ikoniske tårn og fasade. Han roste deres mot og dyktighet.

Han la deretter til at han vil hente inn de beste talentene til å gjenoppreise Notre-Dame. Macron sa videre at han vil be om internasjonal hjelp og at en internasjonal innsamlingsaksjon for å gjenoppbygge Notre-Dame vil lanseres allerede tirsdag.

Innsamling

Macron videreformidlet beskjed fra brannsjefen i Paris om at arbeidet på brannstedet har gått fra å være en krisesituasjon til en overvåkings- og ryddeaksjon.

– Det verste er unngått, selv om kampen ennå ikke er helt vunnet, sa Macron.

Presidenten sier at en internasjonal innsamlingsaksjon for å gjenoppbygge Notre-Dame vil lanseres allerede tirsdag.

Her faller spiret: