Politiet: – Ikke greit å filme skadde personer

– Det ikke greit at folk filmer skadde personer, sier fungerende stasjonssjef Kristian Johansen ved Stavanger politistasjon til NRK.

Fredag formiddag publiserte Politiets nettpatrulje i Sørvest politidistrikt publiserte et innlegg på Facebook.

I innlegget vises det til en hendelse hvor flere personer skal ha filmet en kvinne som hadde brukket ankelen på et utested i Stavanger. Kvinnen skal ha blitt filmet mens hun hadde store smerter og lå på bakken og skrek.

Uenighet om jussen

«DETTE ER IKKE GREIT. Det er faktisk straffbart å filme noen uten deres samtykke etter Straffelovens § 390 a», skrev Politiets nettpatrulje i Sørvest opprinnelig i innlegget.

– Vår oppfordring er at folk må hjelpe og bry seg om hverandre, fremfor å se på dette som underholdning som skal deles på sosiale medier, sier Johansen.

Politiet får nå kritikk for å vise til en opphevet straffelov, skriver Journalisten.

– Det er feil av politiet å gi et inntrykk om at du risikerer å bli straffet for å bare ta bilder. Det gjør du i utgangspunktet ikke. Det blir først snakk om straff hvis for å ta bilder hvis det inngår i en oppførsel som minner om stalking, forfølgelse og sjikane, sier advokat Jon Wessel-Aas.

Endrer innlegget

Nettsjef Simon Aldra i Brønnøysund Avis reagerer på at politiet spres informasjon som ikke er korrekt. Han viser til at innlegget er delt 277 ganger og likt enda flere ganger.

Politiets innlegg har blitt endret flere ganger etter det først ble publisert. Politiet har endret innlegget til at det kan være straffbart og viser til straffeloven paragraf 266.

– Jussen var dobbeltsjekket, men det ble begått en skrivefeil når man henviste til lovparagraf, skriver politiførstebetjent Karre Andre Ødegaard i en epost til Journalisten.