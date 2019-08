Politiet vet foreløpig lite om hva som har skjedd.

– Det er ingen vitner til uhellet, og vi kan ikke se at noen andre har vært involvert. Det vi vet er at en motorsykkel ligger i veibanen, med føreren et stykke unna. Motorsykkelen har også muligens vært innom autovernet, sier operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde på fylkesvei 506, Timeveien, en drøy kilometer fra Ålgård sentrum. Politiet fikk melding om ulykken klokken 16.28.

Ask vil foreløpig ikke si noe om kjønn og alder på den omkomne.

Veien vil bli stengt en stund på grunn av politiarbeid på stedet.

– Vi gjør kriminaltekniske undersøkelser nå. I tillegg er ulykkesgruppen på vei, sier operasjonslederen.