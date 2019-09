Oljevernaksjon iverksatt etter voldsom brann i russisk tråler

– Vi driver fortsatt og spyler vann på havaristen, men det er mindre og mindre røyk, forteller brann- og redningssjef Øystein Solstad til NTB ved 13-tiden.

Like før klokka 9.15 torsdag tippet den russiske tråleren Naezdnik over til siden, og store deler av skipet ligger under vann.

Før det hadde skipet stått i brann i nesten et døgn med en voldsom røykutvikling, noe som berørte store deler av Tromsø gjennom stengte veier, trafikkaos, evakuering av omtrent 100 personer og bemanningsproblemer på Universitetssykehuset Nord-Norge fordi mange ansatte ikke kom seg på jobb.

Kystverket har lagt ut lenser rundt tråleren og forbereder seg på å pumpe opp olje.

– Det er for tidlig å si noe om de potensielle skadene. Det er uansett skader på miljøet når petroleumsprodukter lekker ut i sjøen. Derfor jobber vi nå med å ringe inn havaristen for å hindre spredning ut i Tromsøsundet, sier vaktleder Steinar Gyltnes i Kystverkets beredskapsvaktlag til NTB torsdag formiddag.

Ifølge Kystverkets opplysninger hadde tråleren 200.000 liter marin diesel om bord før brannen. Det er usikkert hvor mye som har brent opp og hvor mye som eventuelt er igjen i båten.

Noe olje har lekket ut i sjøen, men det er for tidlig å si noe om hvor mye, opplyser Kystverket. Det ble ikke lagt ut lenser rundt skipet onsdag på grunn av den kraftige brannen. Oljelensene ville da ha vært i veien for det pågående slukningsarbeidet.

Russisk rederi til Norge

Russiske transportmyndigheter skal etterforske brannen, og representanter fra det russiske rederiet, Murmansk Trawl Fleet, kommer til Tromsø torsdag kveld, melder NRK.

– Det er svært vanskelig. Dette er mildt sagt ingen god situasjon, sier avdelingssjef Aleksej Ojtsjipenko i rederiet til NRK.

Tråleren hadde et mannskap på 29 personer. Mange ble brakt til legevakt etter brannen, men torsdag var alle utskrevet, bortsett fra to personer som hadde lettere røykskader, opplyste politiet på en pressekonferanse.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men politiet er kjent med at det pågikk vedlikeholdsarbeid på tråleren.

Sykehuset fikk store problemer

Brannen fikk store konsekvenser for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som ligger 800 meter unna ulykkesstedet.

Den tjukke røyken fra brannen drev rett mot sykehuset. På grunn av dette måtte brannvesenet begrense slukningsarbeidet noe. Sykehuset fikk beskjed om å holde vinduer lukket. Ventilasjonsanlegget måtte også skrus av.

– Vi har mange apparater som er avhengig av kjøling. Vi vegret oss i det lengste med å stenge operasjonsstuer, men i en periode på morgenen måtte vi stenge disse enhetene, sier viseadministrerende direktør Marit Lind ved sykehuset.

Ved sykehuset ble det satt krisestab, blant annet fordi ansatte hadde problemer med å komme seg på jobb på grunn av stengte veier.

Det ble fortløpende vurdert om hele sykehuset måtte evakueres.

– Det ville vært veldig vanskelig å gjennomføre. En evakuering ville satt oss i en særdeles vanskelig situasjon, sa Lind på en pressekonferanse.

Sykehusledelsen opplyser at ambulansene har kunnet kjøre også gjennom avsperrede veier, og at pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp, har fått det.

Plagsom røyk

Både ansatte og pasienter ved sykehuset melder torsdag om ubehag på grunn av kraftig røyklukt. Det er tatt målinger av røyken som viser at den ikke har inneholdt farlige stoffer.

Brannen om bord i tråleren ble meldt onsdag formiddag. Sent onsdag kveld ble 92 beboere i en radius på 300 meter fra brannstedet evakuert. Denne sikkerhetssonen ble opphevet torsdag formiddag.

En rekke sentrale veier i Tromsø var også stengt på grunn av brannen, noe som skapte store trafikkproblemer i byen i morgenrushet.

Også flere skoler i kommunen holdt stengt torsdag på grunn av hendelsen.