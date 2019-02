R. Kelly tiltalt for seksuelle overgrep

CNN skriver at det er statsadvokat Kim Foxx i Chicago som har tatt ut tiltalen.

Ifølge avisa har de kilder på at det fredag ble holdt møter mellom aktor og en dommer for å få utstedt arrestordre på 52-åringen.

Han må møte i retten Cook County i delstaten Illinois 8. mars.

Dokumentar

I dokumentaren «Surviving R. Kelly» forteller flere angivelige ofre om at de skal ha blitt utsatt for overgrep av rapperen.

Kellys advokat Steve Greensberg har sagt til AP at dokumentaren er falsk, og at den er «enda en runde med historier» som blir brukt til å «fylle TV-sendingene». R. Kelly har nektet for alle anklagene.

Statsadvokat Kim Foxx i Chicago ba etter at dokumentaren ble sendt, ofre og vitner om å melde seg til dem eller til politiet. Ifølge Foxx skal statsadvokatens kontor ha fått flere telefoner om anklagene i dokumentarene. Noen av dem skal ha kommet fra Chicago-området.

CNN-video

Denne uken omtalte CNN en video av det som skal være R. Kelly der han har sex med en jente som «omtaler kroppsdelene sine som 14 år gamle». I den 42 minutter lange videoen, som CNN oppgir å ha sett, kaller jenta mannen, som ser ut til å være R. Kelly, for «pappa» flere ganger.

Jenta skal ifølge CNN seks ganger i løpet av videoen «omtale kjønnsorganene sine som 14 år gamle». CNN skriver at mannen på et tidspunkt ber jenta om å urinere. Etter at hun gjør dette, skal mannen urinere på henne.

Omstridt føflekk

Innholdet i videoen minner om anklagene som førte til at R. Kelly ble pågrepet og siktet for å ha vært i besittelse av videoer som viser overgrep mot barn i 2002. Han ble senere frikjent etter en rettssak der mye handlet om identiteten til mannen i den aktuelle videoen, og om hvorvidt en føflekk som identifiserer R. Kelly, er synlig i videoen.

CNN skriver at en liten føflekk er synlig på ryggen til mannen i den seneste videoen, litt til venstre for ryggraden hans.

Buzzfeed skrev i 2017 en artikkel der Kelly blir beskyldt for å ha holdt flere kvinner fanget i det deres foreldre kaller en «kult». Kvinnene var på det tidspunktet mellom 18 og 31 år gamle.