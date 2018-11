KrF-ere diskuterer nytt parti i lukkede forum

I lukkede grupper på Facebook går diskusjonene høyt om ulike alternativer dersom nestleder Kjell Ingolf Ropstad lykkes i regjeringsforhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, bekrefter Tore Christiansen overfor Dagens Næringsliv.

Han har hatt ulike verv i partiet i 28 år og blant annet vært varaordfører i Øksnes kommune i Nordland.

– Noen snakker om å gå til etablerte partier, mens andre er frempå på Facebook om et nytt parti. Det har ikke vært noe organisert arbeid, men det er klart at hvis mange nok tar dette opp, så vil det jo etter hvert bli mer koordinering, sier Christiansen.

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With er ifølge DN med i gruppen av tidligere KrF-topper. Allerede dagen etter at KrFs ekstraordinære landsmøte åpnet for å gå inn i regjering med Frp, sa With til NTB at han vurderer å melde seg ut etter et vedtak han omtalte som pinlig, smertefullt og trist.

– Det er mitt inntrykk at det fremdeles er hete runder når det gjelder mishagsytringer med det som skjedde både før, under og etter landsmøtet, sier han om KrF-forumene på Facebook.

Ropstad sier til DN at han forstår at mange er skuffet og at det nå handler om å sikre gode gjennomslag for et gjenkjennelig KrF. Partileder Knut Arild Hareide som tapte kampen om KrFs veivalg, hevder at han opplever at det er et samlet KrF som nå gjør det de kan for å lykkes med gode gjennomslag.