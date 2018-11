Bompengeaksjonist betaler boten på 25.000 kroner

Mandag i forrige uke gikk om lag 50 bompengemotstandere inn i salen under bystyremøtet i Stavanger. Jan Ove Sikveland, som var en av demonstrantene, overtok talerstolen og ble stående til tross for at ordfører Christine Sagen Helgø (H) og vektere ba ham om å gå ned.

For opptrinnet ble Sikveland ilagt en bot på 25.000 kroner, som han lørdag bestemte seg for å godta, skriver Rogaland Avis.

– Bomsaken har druknet litt i alt oppstyret som har vært de to siste ukene. Etter en helhetsvurdering har jeg derfor valgt å vedta boten, sier Sikveland til avisen.

Saken blir dermed ikke sendt til Stavanger tingrett.

Støttespillere hjalp til

Nettavisen skriver at en innsamlingsaksjon på nett bidro til å samle inn pengene for boten i løpet av kort tid. Allerede etter en drøy time lørdag formiddag var over 23.000 kroner samlet inn.

Nestleder i Bomfritt Norge - Nok er Nok, Ragnar Anfinsen, startet innsamlingen.

– Nå trenger han folkets hjelp. Bli med og spleise på forelegget og advokatutgiftene. Dette er din sjanse til å takke han for risikoen han uvitende satte seg i, skrev Anfinsen i teksten til innsamlingen.

Tøffe uker

Sikveland understreker overfor Rogalands Avis at det har vært to tøffe uker, men han har ikke tenkt å gi opp kampen mot bompenger.

Han sier at han vil fortsette å kjempe mot bomringen og det han betegner som usosial pengeinnkrevning.

I etterkant av hendelsen i bystyresalen varslet ordfører Sagen Helgø en evaluering. Fredag konkluderte Stavanger kommune med at adgangen til selve bystyresalen vil bli begrenset, men at åpne møter vil være hovedregelen for framtidige møter.