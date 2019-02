Sju av åtte Ap-lag i Nord-Trøndelag ønsker Giske velkommen

Trønder-Avisa har snakket med åtte lokallagsledere i tidligere Nord-Trøndelag. Sju av dem mener Giske bør ta plass i Arbeiderpartiets styre i Trøndelag, slik valgkomiteen foreslo mandag.

– Vi er veldig glad i Trond Giske. Han er en veldig ressurssterk partimann i Ap. Så at han kan gjøre en fabelaktig god jobb, det er det ingen tvil om, sier leder i Nærøysund Ap Inger Wannebo, som derimot er usikker på om Giske bør gå inn i rollen som nestleder i fylkeslaget allerede nå.

Tiden ikke inne

Leder i Indre Fosen Arbeiderparti og tidligere leder av Sør-Trøndelag Arbeiderparti, Per Kristian Skjærvik, støtter Wannebos uttalelse.

– I utgangspunktet har partiet lagt denne metoo-saken på Giske død, så Trond Giske kan etter min mening gå inn som en del av styret. Men jeg tror ikke han bør gå i en nestlederposisjon foreløpig, sier han til avisa.

– Lang tid å bygge opp, kort tid å rive ned

Arbeiderpartiets leder i Oslo, Frode Jacobsen, mener det er rart at dette spørsmålet om Giske kommer opp så kort tid etter at partiledelsen for ett år siden konkluderte med at han hadde brutt Arbeiderpartiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Flere av varslene om seksuell trakassering og upassende oppførsel partiet behandlet vinteren 2017/18 omhandlet den profilerte politikeren. Det endte med at Giske trakk seg fra nestledervervet i januar i fjor.

Mandag meldte VG at Giske ønsker å bli nestleder i Trøndelag Ap ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen.

– Det er tillit det handler om når man skal ha verv i Arbeiderpartiet, og tillit tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned. Jeg synes det er rart at man nå vurderer å gi Giske den tilliten dette innebærer, sier Jacobsen til NRK.