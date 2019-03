Mattilsynet forbyr flere å ha dyr

Antall politianmeldte tilfeller økte fra rundt 25 i 2017 til omtrent 45 i 2018. Det viser Mattilsynets årsrapport , ifølge Nationen.

Mattilsynet skriver i rapporten at kronisk dårlig dyrehold påfører mange dyr lidelse over lang tid, og at tilsyn med slike dyrehold sjeldent gir ønsket effekt.

– Vi har derfor begynt å følge opp disse dyreholdene mer systematisk enn tidligere. Dyreholdene må enten vise varig bedring eller fases ut raskere, skriver Mattilsynet.

Tallene i årsrapporten sier ikke noe om økningen i forbudene mot dyrehold er knyttet til kjæledyr eller produksjonsdyr.

– Vi kommer med mer detaljerte tall om det senere, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet til Nationen.

Hun sier at de har god oversikt over produksjonsdyr i jordbruket, men at det er mer krevende å oppdage tilfellene med dårlig dyrehold knyttet til kjæledyr.