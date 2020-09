Kvinnen i 70-åra fikk et illebefinnende under pensjonistturen. Det reddet trolig Sør-Rogaland fra et omfattende koronautbrudd

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes er klar på at kvinnens illebefinnende etter alt å dømme hindret et stort koronautbrudd i Sør-Rogaland. Foto: Ove Heimsvik

Den over 75 år gamle Sandnes-kvinnen var på busstur med 39 andre pensjonister, da hun fikk et akutt illebefinnende og ble lagt inn på sykehus i Førde. Dette illebefinnendet har nå reddet Nord-Jæren fra et omfattende koronautbrudd.

