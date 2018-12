Mattilsynet frarår nordmenn å gi kjæledyr i julegave

Mange barns store drøm er å få en hundevalp, kattunge, eller kanskje en kanin. Foreldre som gjerne vil oppfylle barnas ønsker, ender ofte opp med å kjøpe akkurat det kjæledyret som barnet så inderlig ønsker seg.

Det er likevel lurt å tenke seg godt om før man tar en slik stor beslutning, mener Mattilsynet.

– De fleste som skaffer seg et kjæledyr, vil i utgangspunktet gi dyret et godt liv. Likevel ender mange kjæledyr opp i små bur, der de blir lite stimulert og har liten mulighet for naturlig atferd. Dette er et stort og alvorlig dyrevelferdsproblem, sier seniorrådgiver og veterinær Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet minner om at barn under 16 år ikke kan ha et selvstendig ansvar for dyr, ifølge dyrevelferdsloven. Barnas brennende ønske kan fort erstattes av at de mister interessen, og de voksne ender derfor ofte opp med alt ansvaret.

I tillegg minner Mattilsynet om utgiftene som følger med et slikt kjøp, både fôr, veterinærtimer og andre utgifter. Dessuten kan ofte ferieturer bli en kilde til utfordringer, og det er lurt å forsikre seg om at man har voksne mennesker i nærheten som er villige til å passe dyret.