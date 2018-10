Minst 50 døde da de ble påkjørt av et tog i India

Folkemengden sto på et jernbanespor i utkanten av byen Amritsar og så på et fyrverkeriarrangement under en religiøs festival.

De så ikke toget som kom i full hastighet mot dem, ifølge opplysninger fra kongressrepresentant Pratap Singh Bajwa. Han legger til at toget fortsatte ferden uten å stanse.

Den regionale jernbanesjefen, Vishweshwar Chaubey, sier mange av dem som ble kjørt ned, ikke kunne høre toget som nærmet seg som følge av lyden av fyrverkerieksplosjoner.

– Det nøyaktige dødstallet er ikke kjent enda, men det er definitivt mer enn 50–60. Vi kjenner ikke til omstendighetene, men mange ble lemlestet av toget, sier Amritsars politimester SS Srivastava.

Statsminister Narendra Modi har bedt myndighetene tilby all mulig hjelp som trengs.

– Jeg er svært trist over togulykken i Amritsar. Tragedien er hjerteknusende. Mine dypeste kondolanser til pårørende som mistet sine kjære, og jeg ber om at de skadde blir raskt friske, skriver han på Twitter.

Det var rundt 700 mennesker på stedet da ulykken skjedde, ifølge nyhetsbyrået IANS.