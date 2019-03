Feilen ble rettet ved 14-tiden.

Telenors informasjonssjef Magnus Line sier til NTB at problemene skyldtes en feil med SMS-tjenesten.

– Nå ved 14-tiden fant vi feilen, og den er nå løst. SMS og Bank ID på mobil fungerer som vanlig for kundene. En teknisk feil med vår SMS-plattform var årsaken til problemene, og vi skal nå se nærmere på dette for å unngå at det skjer igjen, sier Line.