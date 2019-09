Politiet har funnet strips i huset til Anne-Elisabeth Hagen

– Vi vurderer det som et mulig situasjonsspor. Stripsen er funnet på det politiet karakteriserer som det sentrale åstedet. Vi har naturlig nok gjort en rekke undersøkelser. Vi har gjort undersøkelser om antatte utsalgssteder, og der vi er nå, er det grunn til å tro at det kan være solgt fra kjeden Biltema, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Det ble også funnet personlige eiendeler på åstedet. Brøske vil ikke kommentere de personlige eiendelene utover at de er relevante, ettersom de er funnet på et sted i huset som er sentralt for det som har skjedd. Disse eiendelene omtales også som situasjonsspor.

– De personlige eiendelene ligger på det sentrale åstedet, og det gjør det også interessant for politiet å se det i sammenheng med at hun fortsatt er forsvunnet, sier Brøske.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra bolighuset sitt på Lørenskog i Akershus 31. oktober i fjor.

– Vi har tidligere hatt to ulike hypoteser. Hypotesen om drap står fortsatt som vår hovedhypotese, men vi utelukker fortsatt ikke en bortføring med økonomisk motiv, og i så henseende kan jo denne stripsen være interessant for begge forholdene, sier Brøske videre.

Skoavtrykk

Sist politiet gikk ut med informasjon om funn som var gjort i boligen, var i slutten av august. Da viste Brøske fram en sko av merket Sprox, som selges på Sparkjøp både i Norge og i utlandet.

Han opplyste da at flere avtrykk fra slike sko er funnet inne i familiens hus og tilhører trolig en gjerningsmann.

– Dette avtrykket er det eneste der vi så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Avtrykket er funnet på et sted som tilsier at det tilhører en gjerningsperson, sa politiinspektøren.

Han understreket samtidig at de ikke utelukker at flere personer er involvert. Avtrykket er avsatt på et sted som politiet betegner som svært relevant for etterforskningen.

Ingen kontakt

Det har ikke vært ny kontakt med angivelige gjerningspersoner siden 8. juli. Siste livstegn etter Hagen er fortsatt 31. oktober 2018.

– Politiet har tatt henvendelser på alvor, og vi merket oss at det ble opplyst at Hagen er i live. Det er påfallende at kontakten på nytt har opphørt, og at det ikke har vært noen ny henvendelse etter 8. juli, sa Brøske i slutten av august.

Politiet ser det som usannsynlig at det vil bli lagt fram et livsbevis og har holdt fast ved teorien om at hun ikke er i live.