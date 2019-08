Tidligere SV-leder Erik Solheim melder seg inn i MDG

– Jeg har bestemt seg for ikke å snakke SV ned, nå som jeg melder meg inn i MDG. Jeg har mange venner i SV, som jeg håper å beholde, og jeg ønsker dem alt vel, sier Solheim til VG.

Den 64 år gamle politikeren bekrefter at han etter å ha vært SV-medlem siden ungdommen, ungdomsleder, tiårig partileder og statsråd i en årrekke, har meldt overgang til SVs viktigste politiske konkurrent på miljøfeltet. Han har over flere år glidd sakte, men sikkert, fra sitt gamle parti til MDG.

– Jeg er ikke følelseskald, og jeg medgir at det er en vanskelig ting å gjøre.

Menig medlem

Solheim kaller seg menig medlem og avviser at det er aktuelt for ham på stille til stortingsvalg for MDG.

Solheim satte selv et tilsynelatende foreløpig punktum for sin politiske løpebane her i landet da han nærmest ble avsatt som statsråd våren 2012. Den gangen reagerte han kraftig mot partiets nyslåtte leder, Audun Lysbakken, og har siden blant annet sagt at han ville vurdert overgang til Arbeiderpartiet hvis han ble tilbud en statsrådspost.

FNs miljøprogram

Det er også kjent at Solheim bisto MDG under valgkampen i 2015 og var rådgiver for Miljøpartiet i byrådsforhandlingene med SV og Ap i Oslo etter lokalvalget.

Han har også vært leder for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN, men måtte trekke seg i fjor, etter et at en revisjonsrapport kritiserte hans reiser og pengebruk.