Trump-støtte til Netanyahu foran valget i Israel

Valget i Israel tirsdag regnes som den tøffeste politiske prøven for Netanyahu på mer enn et tiår.

I en Twitter-melding gir Trump uttrykk for støtte til å gå videre med diskusjonene om en forsvarspakt mellom USA og Israel. Saken har stått høyt på Netanyahus prioriteringsliste. Den israelske statsministeren håper hans nære bånd til Trump vil kunne gi ham nok støtte på hjemmebane til å vinne nok et valg.

En formell forsvarspakt vil «videre forankre den storstilte alliansen mellom våre to land», sier Trump. Han sier han ser fram til å fortsette samtalene etter valget, på sidelinjen av FNs hovedforsamling senere i september.

Netanyahu takker på sin side sin «kjære venn» Trump.

– Den jødiske staten har aldri hatt en nærere venn i Det hvite hus. Jeg ser fram til vårt møte i FN, skriver han på Twitter.

Det kommende valget er det andre i Israel i 2019, etter at Netanyahu ikke lyktes med å danne en regjeringskoalisjon etter det første. Det fant sted i april. Han møter motbør blant annet i form av en korrupsjonsanklager som ikke bare kan hindre ham i å fortsette som statsminister, men også kan føre til at han blir stilt for retten.

Hva en forsvarspakt konkret innebærer er så langt uklart. USA gir Israel mer enn 3 milliarder dollar i forsvarsstøtte årlig, og anser landet som en nær alliert. I tidligere diskusjoner er det blitt konkludert med at en formell forsvarspakt ikke er nødvendig.