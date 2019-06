Unge Venstre-leder med bønn til sine egne

Tre representanter fra regjeringspartiene har varslet at de ikke kommer til å stemme for forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen. Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) begrunner det med at kompensasjonen som tilbys pelsdyrbøndene, er for dårlig.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier til Dagbladet at pelsopprøret må få konsekvenser.

– Vi vil kreve at det settes hardt mot hardt: Hvis representanter fra Frp og Høyre stemmer mot avvikling av pelsdyrnæringen, må Venstres representanter få stemme mot innstramningene i abortloven, sier han.

Skjegget i postkassa

Avviklingen av pelsdyrnæringen innen 2025 var Venstres store seier i Granavolden-plattformen, mens KrF kjempet inn endringer i abortloven i forhandlingene.

De parlamentariske lederne i Høyre, Venstre og Frp uttalte onsdag til Dagbladet at de forventer representantene fra sine respektive partier stemmer i tråd med regjeringsplattformen.

– Nå skal man først stemme over pelsdyr, deretter abort. Hvis representantene fra Høyre og Frp bryter ut og stemmer mot pelsdyr, håper jeg at vi gjør det samme. Vi kan ikke sitte i en regjering der Frp får gjøre opprør hele tiden, og vi blir sittende med skjegget i postkassa, sier Hansmark til avisen.

Abortopprør

Det er ventet full sal når Stortinget skal stemme over vårens mest omstridte saker torsdag. Arbeiderpartiet og SV har varslet at de skal stille med alle sine representanter, dermed må de andre partiene gjøre det samme.

I abortsaken var det opprinnelig snakk om å endre på den mye omtalte paragraf 2c, som åpner for senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret. I stedet endte man med et forslag om at fosterreduksjon ved flerlinger må behandles i abortnemnd.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier til TV 2 at hun blir overrasket dersom forslaget ikke vedtas.

– Dette er en trist dag for norske kvinner, og en trist dag for demokratiet, fordi et smalt parti kan forhandle om et flertall som egentlig ikke finnes i stortingssalen i Norge, sier hun til kanalen.