Marokko-drapsmenn dømt til døden

Dommen falt i Salé i Marokko ved 16.30-tiden torsdag ettermiddag. En fjerde mann er dømt til livstid i fengsel, ifølge NRK.

De tre mennene som er dømt til døden, er gateselgeren Abdessamed Ejjoud (25), Younes Ouaziyad (27) og Rachid Afatti (33). De deltok både i planleggingen og gjennomføringen av drapene.

Det var ventet at mennene kunne bli dømt til døden, men Marokko har ikke henrettet noen siden 1993. Det er dermed ventet at straffen i praksis vil innebære livstid i fengsel.

Maren Ueland (28) fra Bryne og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i nærheten av Imlil i Atlasfjellene i desember i fjor. I alt 24 menn var tiltalt i rettssaken etter drapene, som har gått i terrordomstolen i Salé i Marokko.

Spansk-sveitser fikk 20 år

De 19 andre tiltalte ble dømt til straffer på mellom 5 og 30 år, ifølge VG. Disse er i all hovedsak tiltalt for å ha støttet en terrorgruppe og har nektet skyld og kalt drapene barbariske.

Spansk-sveitsiske Kevin Zoller Guervos, som var tiltalt for terroropplæring, ble dømt til 20 år i fengsel for sin rolle i dobbeltdrapet. Guervos nektet straffskyld i retten.

Ingen av de tiltalte ble frikjent.

Pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet opplyser at Norges ambassade i Rabat har vært til stede som observatør under rettsmøtene i saken, og at departementet er i jevnlig kontakt med de pårørendes norske bistandsadvokat.

– Vi er kjent med at det nå har falt dom i rettssaken mot de tiltalte som drepte en norsk og dansk statsborger i Marokko i desember 2018, skriver hun i en epost til NTB.

Advokat: Vil trolig bli anket

Familiene til de to kvinnene har fremmet erstatningskrav på henholdsvis 1,4 og 9 millioner norske kroner til marokkanske myndigheter.

Ifølge NRK ble ingen av familiene tildelt oppreising fra den marokkanske stat, men de tiltalte ble dømt til å betale erstatning på 2 millioner kroner til de to familiene.

Det er foreløpig uvisst om de dømte kommer til å anke dommen. Ankefristen er på ti dager. Familien Uelands marokkanske bistandsadvokat sa tidligere torsdag til NTB at han er sikker på at dommene vil bli anket og senere brakt inn for landets øverste ankedomstol i Rabat.

En ankesak vil ifølge advokaten trolig komme opp i oktober eller november. Hvis saken går helt til topps i rettssystemet, vil det gå minimum sju-åtte måneder og kanskje over ett år før det kommer en endelig avgjørelse.