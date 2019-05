Maduro mener de stoppet et kuppforsøk

I en TV-sendt tale tirsdag kveld sier Maduro at Juan Guaidó og opposisjonen forsøkte å «kaste en lovlig valgt regjering», skriver CNN.

Onsdag er det ventet nye demonstrasjoner, som Guaidó kaller «Operasjon frihet».

– I morgen vil vi fortsette Operasjon frihet. Vi skal starte på den siste fasen, skriver han på Twitter og legger til at de kommer til å ha tydelig tilstedeværelse.

Avviser kuppforsøk

Maduro kaller demonstrasjonene kuppforsøk og hevder opposisjonen forsøkte å skape en konfrontasjon mellom venezuelanere for å rettferdiggjøre et utenlandsk inngrep.

Carlos Vecchio, som representerer Guaidó i USA, avviser at opposisjonen forsøkte å utføre et kupp onsdag. Det samme sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

– Jeg vil være klar til det internasjonale samfunnet: Dette er ikke et kuppforsøk. Det er en konstitusjonell prosess ledet av det venezuelanske folket under lederskap av en sivil, midlertidig president, sier Vecchio.

Ber om å overgi seg

Maduro sier i sin tale at han aldri kommer til å overgi seg til «imperialistiske krefter». Han gir videre skryt til militæret som «har mot til kjempe for fred» i Venezuela og at regjeringen responderte med «nerver av stål, ro og effektivitet», skriver The Guardian.

Maduro sa videre følgende til opposisjonens tilhengere:

– Dette kan ikke skje uten konsekvenser. Alle de involverte må overgi seg, sier han.

Fortsatt støtte i hæren

Over 70 personer ble såret da det brøt ut sammenstøt mellom regjeringsstyrker og Guaidós tilhengere ved militærflybasen La Carlota i Caracas tirsdag.

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret tirsdag partene til å vise tilbakeholdenhet.

Guaidó har blitt anerkjent som midlertidig president av over 50 land siden januar, men Maduro sitter fortsatt ved makten nesten fire måneder senere.

Maduro har fortsatt makten på grunn av fortsatt støtte fra et flertall i militæret, noe også Guaidó mener han har.