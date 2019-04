Ifølge nettstedet CNEWS pågår det restaureringsarbeider på taket på deler av katedralen, ifølge brannvesenet kan brannen være knyttet til restaureringsarbeidene.

Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld. Bilder i franske medier og på sosiale medier viser flammer og tykk røyk som velter opp fra taket midtskips på den berømte kirkebygningen. Ifølge den franske avisa Libération sprer brannen seg fort.

Katedralen er evakuert, og et stort område rundt er sperret av. Et stort antall brannmannskaper er på stedet.

Myndighetene i Paris ber på Twitter om å holde seg borte fra området, og respektere sperringer.

– En fryktelig brann pågår i Notre-Dame-katedralen. Brannvesenet prøver å få kontroll, skriver ordfører i Paris, Anne Hidalgo på Twitter.

Den gotiske Notre-Dame-katedralen er en av de mest kjente og best besøkte turistattraksjonene i Europa. Katedralen ble bygget i 1163 og er deretter blitt bygget på i flere omganger.

Notre-Dame ligger på en øy i elven Seinen midt i Paris.

Ifølge VG ber politiet ber folk om trekke bort fra området. Nyhetsbyrået AFP melder om at taket har kollapset og at reisverket brenner.

AFP skriver dessuten at brannvesenet har opplyst at brannen trolig er relatert til oppussing av katedralen, og at den ser ut til å ha startet i spiret på katedralen.

Fakta om Notre-Dame-katedralen:

* Notre-Dame er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen i sentrum av Paris.

* Katedralen ble påbegynt i 1163 og sto ferdigstilt rundt 1250.

* Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

* Notre-Dame er bygd med fem skip, tverrskip og kor med utvendige kapeller og gravmæler. Den har to 69 meter høye rett avkuttede tårn i vest, og spir over midtkrysset.

* Det store rosevinduet vest i katedralen og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet.

* Vestfasaden av katedralen er rikt dekorert med skulpturer og tre portaler, der midtportalen fremstiller Dommedag.

* Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert mellom 1843–64.

