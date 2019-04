PARIS: Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld. Bilder i franske medier og på sosiale medier viser flammer og tykk røyk som velter opp fra på den berømte kirkebygningen. Inne i kirken var det forberedelser til påskehøytiden og katolske seremonier om Jesu død og oppstandelse da de besøkende måtte evakuere bygget.

Både spiret og taket kollapset, og reisverket brant fortsatt sent mandag kveld.

Det var lenge uvisst om brannmannskapene ville klare å redde deler av Paris-ikonet. Men ved 23-tiden opplyste brannsjefen i Paris, Jean-Claude Gallet, at reisverket og de to tårnene i katedralen trolig er reddet.

– De to hovedtårnene i katedralen er reddet fra flammene. Det viktigste brannvesenet gjør utover natten blir å senke temperaturen i katedralen, sier Gallet.

– Intensiteten i brannen er svekket, så vi tror at hovedkonstruksjonen i Notre-Dame er reddet, også det nordlige klokketårnet, opplyste statssekretær i innenriksdepartementet Laurent Nunez, ifølge den franske avisa Le Figaro.

Brannen er dermed for første gang svekket, men behandles fremdeles med «ekstrem forsiktighet», opplyste Nunez.

Etterforskes som ulykke

Påtalemyndigheten i Paris sa i en uttalelse ved midnatt mandag at de etterforsker brannen i Paris-ikonet som en ulykke per nå.

De utelukker på nåværende tidspunkt at det er snakk om brannstiftelse, inkludert mulige terrorrelaterte motiver.

AP / NTB scanpix

Ba for katedralen

Tusenvis av parisere og turister som samlet seg for å se på brannen, ble ved 20-tiden vitner til at spiret og store deler av taket på den berømte kirken kollapset. Klokka 21 meldte nyhetsbyrået AP at brannen hadde spredd seg til et av katedralens to 69 meter høye tårn.

Bilder fra Paris viste gråtende parisere og folk som satt på kne og ba for den kjente katedralen.

– Folk er målløse

Norske Nina Sandaker Wehn er i den franske hovedstaden på ferie med sin mann og sine to barn. Da familien oppdaget brannen, sto det kjente landemerket i enorme flammer. Wehn fortalte at det mandag kveld var stappfullt med folk i gatene.

– Folk er målløse og i sjokk. De er triste og lei seg, men det er helt stille og rolig i gatene – alle står og ser på, sier hun.

– Det er påfallende hvor stille det er, fortsetter Wehn.

Den norske turisten sa at det til tross for den kraftige brannen, var klar luft. Røyken steg rett opp, forklarte hun.

Reuters / NTB scanpix

Restaurering

Det har pågått restaureringsarbeider på taket, og ifølge brannvesenet kan brannen være knyttet til dette. Politiet har imidlertid ikke villet si noe om brannårsaken, men har startet etterforskning.

Et stort område rundt katedralen er sperret av. Over 400 brannfolk ble sendt til stedet, opplyser innenriksdepartementet. Slokningsarbeidet ble betegnet som svært vanskelig.

Ifølge varaordfører i Paris, Emmanuel Gregoire, har den verdenskjente kirken fått enorme skader.

Nødetatene opplyste at de ikke ville bruke brannhelikopter av frykt for at det skulle føre til enda mer skade på bygningen.

AP / NTB Scanpix

Macron: Lover å gjenoppbygge Notre-Dame

Frankrikes president Emmanuel Macron skrev mandag på Twitter at han er «trist i kveld over å se denne delen av oss brenne». Presidenten avlyste en tale til nasjonen han etter planen skulle ha holdt.

Senere mandag holdt han en tv-taler hvor han lovet at Notre-Dame skal gjenoppbygges og vil be om internasjonal hjelp for å få det gjort.

– Det verste er unngått. Vi vil gjenoppbygge Notre-Dame sammen, sa president Macron.

Francois Guillot / AFP / NTB scanpix

Påskeforberedelser

Turisten Jacob Imberg fra Göteborg sier til nyhetsbyrået TT at han var blant turistene som befant seg inne i katedralen da brannalarmen gikk. Inne i kirken var det forberedelser til påskehøytiden og katolske seremonier om Jesu død og oppstandelse.

Den gotiske Notre-Dame-katedralen er en av de mest kjente og best besøkte turistattraksjonene i Europa. Katedralen ble bygget i 1163 og er deretter blitt bygget på i flere omganger. Notre-Dame ligger på øya Ile de la Cité i elven Seinen midt i Paris.

Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Her faller spiret:

Kunstverk skal være reddet

Sent mandag kveld kom det meldinger om at alle kunstverkene i Notre-Dame skal være reddet og intakt, ifølge en av prestene i katedralen.

Det opplyser den franske journalisten Nicolas Delesalle på Twitter. Opplysningene er ikke bekreftet av franske myndigheter.

– Gode nyheter: Alle kunstverkene har blitt reddet. Katedralens skatter er intakte, det er også tornekronen og de hellige sakramentene, skriver Delesalle og siterer en prest ved navn Frederic, som har virket ved katedralen i to år.

Brannsjefen i Paris sier at brannmannskapene har klart å sikre baksiden av Notre-Dame-katedralen, hvor de mest dyrebare verkene ligger.

Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

– Omtrent to tredjedeler av taket har kollapset. Vi har foreløpig klart å sikre baksiden av katedralen, hvor vi evakuerer de mest dyrebare verkene. De mest verdifulle arbeidene er reddet, sier brannsjef Jean-Claude Gallet til den franske avisa Le Parisien.

Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

Reuters

Erna Solberg: – Hjerteskjærende

På sosiale medier uttrykker folk sin sorg over å se at et av Paris’ landemerker er i ferd med å bli fullstendig ødelagt. Det gjelder også Norges statsminister Erna Solberg:

– Det er hjerteskjærende å se Notre-Dame i flammer i favorittbyen min Paris, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

– Håper så mye som mulig kan bli reddet, skriver statsministeren videre.

Erna Solberg og Sindre Finnes giftet seg i Paris i 1996.

AP / NTB scanpix

Sterke reaksjoner

Brannen i Notre-Dame-katedralen i Paris vekker generelt følelser langt utenfor Frankrikes grenser. Reaksjonene strømmer inn på Twitter.

Londons ordfører Sadiq Khan sier det er hjerteskjærende å se Notre-Dame-katedralen stå i flammer.

– London står i sorg ved Paris' side og i vennskap for alltid, skriver han på Twitter.

Reuters

Også Tysklands statsminister Angela Merkel sørger over brannen.

– Disse forferdelige bildene av Notre-Dame i brann er smertelige. Notre-Dame er et symbol på Frankrike og på vår europeiske kultur. Våre tanker er hos våre franske venner, sier Merkel via sin talsmann Steffen Seibert.

– Forferdelig å se den massive brannen i Notre-Dame-katedralen i Paris. Kanskje flygende vanntanker kan brukes i slokningsarbeidet? Må handle raskt!, skriver han på Twitter.

Reuters/NTB Scanpix

EU-president Donald Tusk sender sine kondolanser til det franske folk.

– Notre-Dame av Paris er Notre-Dame av hele Europa. Vi står alle sammen med Paris i dag, tvitrer han.

Fakta om Notre-Dame-katedralen:

* Notre-Dame er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen i sentrum av Paris.

* Katedralen ble påbegynt i 1163 og sto ferdigstilt rundt 1250.

* Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

* Notre-Dame er bygd med fem skip, tverrskip og kor med utvendige kapeller og gravmæler. Den har to 69 meter høye rett avkuttede tårn i vest, og spir over midtkrysset.

* Det store rosevinduet vest i katedralen og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet.

* Vestfasaden av katedralen er rikt dekorert med skulpturer og tre portaler, der midtportalen fremstiller Dommedag.

* Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert mellom 1843–64.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Reuters/NTB Scanpix