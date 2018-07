Cruiseskip i norske farvann slipper ut like mye som hele ferjeflåten til sammen

For første gang er det gjort konkrete beregninger på hva cruiseskip i norsk farvann slipper ut. Det viser seg at de slipper ut like mye som hele ferjeflåten i Norge og dobbelt så mye som hurtigruten. – Gigantutslipp, kommenterer Erik Ianssen ved Selfa Artic.