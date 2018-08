Jensen: – Det er livet det er snakk om

– Jeg er jo preget av stunden. Det er siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Da skjønner dere vel det meste, sa Jensen foran et stort presseoppbud i Oslo tingrett like før ankesaken til Jensen og Gjermund Cappelen startet.

På vei inn til retten understreket Jensen at det viktigste for ham er å få fram det som ikke kom fram i tingretten «og vise totalbildet».

På forhånd har forsvareren hans, John Christian Elden, varslet at Jensen kommer til å forklare seg mer fritt enn i sist runde. Jensen kommenterer dette slik:

– Jeg må prøve å belyse saken så godt som overhodet mulig. Og kanskje jeg er litt for mye politi ennå, så jeg holder tilbake en del detaljer, men vi får se om ikke det kommer denne gangen.

Ankesaken er berammet til å vare de neste fem månedene.