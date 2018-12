Tusenvis stilte i fakkeltog for fredsprisvinnerne

Utenfor Grand Hotel på Karl Johan steg jubelen til himmels da de to nobelprisvinnerne tradisjonen tro kom ut på balkongen for å motta hyllesten.

– Hurra, hurra! Denis, Nadia, lød de taktfaste ropene.

Allerede ved 17.30-tiden mandag strømmet folk til Jernbanetorget for å delta i det tradisjonsrike fakkeltoget. Der ble det raskt utsolgt for fakler, opplyser arrangøren, Norges Fredsråd, til NTB. I tillegg til de mange lyspunktene bar mange på kurdiske og kongolesiske flagg og yazidi-flagg.

Blant årets appellanter var Emery Habamungu Mutunzi, som jobber side om side med den kongolesiske prisvinneren Denis Mukwege ved Panzi-sykehuset i Kongo.

– Vi i Bukavu takker Nobelkomiteen for å ha gitt fredsprisen til Nadia Murad og Denis Mukwege. De er en inspirasjon for oss alle i kampen for å sikre kvinner og jenter rettighetene de fortjener, sa Mutunzi.

Også en yazidi-kvinne som har lidd samme skjebne som Murad, holdt en følelsesladd appell fra talerstolen på Jernbanetorget. Ifølge kvinnen ble hun solgt fire ganger og voldtatt av to forskjellige menn.

– Vi ønsker ikke deres sympati, vi ønsker handling og at dere støtter oss, sa hun og ba Norge ønske yazidi-kvinner velkommen slik Tyskland gjør.

Blant appellantene var også SVs Karin Andersen, som hadde nominert begge årets vinnere til Nobelprisen.

– Årets fredspris går til to av de modigste menneskene jeg kjenner, sa hun.