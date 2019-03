Cruisepassasjerer skadd av ekstreme vindkast

Vindkast opp mot 185 kilometer i timen tok tak i cruiseskipet Norwegian Escape søndag og fikk det til å krenge kraftig, opplyser rederiet tirsdag.

Flere passasjerer ble skadd, men rederiet opplyser ikke hvor mange eller hva slags skader det er snakk om. De skadde fikk legehjelp fra medisinsk personale om bord i påvente av at skipet fikk lagt til kai.

Skipet, som var på vei fra New York til Florida, ankom Cape Canaveral i Florida natt til tirsdag lokal tid.

Norwegian Cruise Line var tidligere norskeid, men er nå et Miami-basert rederi. Det er ikke opplyst hvor mange passasjerer som var om bord da Norwegian Escape ble truffet av de sterke vindkastene. Men skipet har plass til over 4.200 passasjerer og et mannskap på flere enn 1.700.