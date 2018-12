Forfatteren Klaus Hagerup er død

– Bøkene for barn og ungdom er like mye lest av voksne mennesker som av unge, noe som i stor grad skyldes Hagerups egenartede blanding av sprudlende fabulering og dypt alvor, sier Nygaard.

Hagerup debuterte som forfatter med diktsamlingen «Slik tenker jeg på dere» i 1969. Han skrev skuespill og hørespill i mange år, og i 1988 kom biografien «Alt er så nær meg» om moren, dikteren Inger Hagerup.

Den første av Hagerups populære barne- og ungdomsbøker – «Landet der tiden var borte», ble utgitt i 1989. Tusenvis av barn er blitt kjent med Markus Simonsen gjennom en rekke bøker.

Klaus Hagerup skrev dessuten fire voksenromaner og har mottatt flere litterære priser for bøkene sine, som også er populære i utlandet. Han ble tildelt Brages hederspris så sent som i slutten av november.

– Vi er jo alle dødsdømte

Hagerup fikk påvist kreft for et drøyt år siden. I et intervju med Fredriksstad Blad like før månedsskiftet, fortalte han at han alltid har hatt en sterk dødsangst, og at han hele livet har vært hypokonder.

Han lå da på Sykehuset Østfold på Kalnes like utenfor Sarpsborg etter å ha falt på gulvet og pådratt seg brist i ryggen. Uhellet skjedde samme dag som han skulle reise til Oslo for å motta Brages hederspris.

– Det merkelig er at nå som jeg virkelig har grunn til å ha dødsangst, er den forsvunnet. Du innfinner deg med den. Vi er jo alle dødsdømte fra den dagen vi blir født, sa Hagerup da.

– Fordelen med kreft, eller en annen alvorlig sykdom, er at tankene blir klarere. Livet blir tydeligere, sa han.

– Skriver som dem

Til tross for kreftdiagnosen fortsatte Hagerup å skrive. Den siste boken han arbeidet med, hadde tittelen «Den levende boken,» en bok han beskrev som en slags oppfølger til barneboken han og illustratøren Lisa Aisato utga i fjor høst – «Jenta som ville redde bøkene». Denne boka er solgt til hele 27 land, og håpet var å skrive en serie på tre bøker.

– Når jeg skriver for barn og ungdom, prøver jeg ikke å skrive om dem, men som dem, fortalte Hagerup.

Hagerup var forfatter, dramatiker, regissør, oversetter og utdannet skuespiller, og har arbeidet ved Den Nationale Scene og ved Nationaltheatret. Han var dessuten med på opprettelsen av Hålogaland Teater.