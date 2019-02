Advarsel til folk i både nord og sør: Helgen kan gi rekordvarme og fare for skred og flom

– I Nord-Norge kan det bli rekordvarmt i løpet av helga. Varmerekorden for Tromsø i februar er 8,2 grader fra 1935, og til helga er det ventet opp mot denne temperaturen, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

På Finnmarksvidda kan temperaturen øke med nesten 30 grader på ett døgn, fra fredag morgen til lørdag.

På varsom.no er det lagt ut varsel om stor snøskredfare i hele Nordland og Troms, så vel som Vest-Finnmark. Varselet gjelder fra fredag av.

– Økende vind, stigende temperatur og en del nedbør som etter hvert vil komme som regn omtrent til topps, øker skredfaren betraktelig utover ettermiddagen og kvelden. Det forventes at det etter hvert kan gå mange naturlig utløste våte skred, meldes det på varslingstjenesten.

– Vi anbefaler folk å unngå tur i snøskredterreng under slike forhold. Det vil nok heller ikke bli så fristende turvær, dessverre, sier Solveig Kosberg, vaktleder i snøskredvarslingen.

Varsler sørpeskred i nord

Det er også fare for sørpeskred og flom i Nordland og Troms, på grunn av kombinasjonen av mildvær, nedbør og snøsmelting. Det påpekes at sørpeskred kan bli utøst i relativt slake hellinger og at de ofte tar veien ned i bekkeløp og andre søkk i landskapet.

I Nordland og Troms er det sendt ut flomvarsel på gult nivå som følge av mye nedbør fra fredag formiddag. Nedbøren starter som snø, men går over til regn fredag kveld og inn i helgen. Snøsmelting vil bidra til å øke vannføringen. Gult nivå er det nederste farenivået på NVEs varslingsskala.

Folk oppfordres til å sikre gjenstander som kan være utsatt, rense kummer og vannveier for snø og is og holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

Skredfare også i Sør-Norge

I Sør-Norge ventes skredfaren å ligge på 2, det vil si moderat, men også her må folk ta hensyn i vinterferien og være obs på svake snølag, melder snøskredvarslingen.

Problemet er våt snø helt til topps også i Sør-Norge. Dette fører til fare for skred, og det er uforutsigbart hvordan mildværet vil påvirke dette, ifølge varslingstjenesten.

– Det har allerede vært nestenulykker på grunn av det vedvarende svake snølaget i Sør-Norge, og vi anbefaler forsiktige rutevalg under slike forhold, sier Kosberg.