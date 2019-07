Bjørn Kjos går av som Norwegian-sjef

Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef. Samtidig vil styreleder Niels Smedegaard ta en mer aktiv rolle i Norwegians ledelse.

Endringene er gjeldende fra torsdag, opplyser selskapet.

En utrolig spennende jobb

– Jeg har stor tillit til at styret kommer til å rekruttere en godt kvalifisert konsernsjef til å lede Norwegian videre sammen med resten av toppledelsen, sier Bjørn Kjos.

– Den neste konsernsjefen har en utrolig spennende jobb i vente og jeg er glad for at jeg nå kan gi stafettpinnen videre, mens jeg selv kan konsentrere meg om noen utvalgte prosjekter som vil være av stor betydning for Norwegian fremover. Som jeg har uttalt mange ganger er det ikke naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene, sier den avtroppende konsernsjefen.

Rekrutteringen er i gang

Styreleder Niels Smedegaard sier han er glad for at Kjos vil ha en sentral rolle i Norwegian som rådgiver.

– Også fremover vil vi få glede av Bjørns omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet. Prosessen med å rekruttere en ny, permanent konsernsjef er i gang, sier styrelederen.

72-årige Bjørn Kjos har vært konsernsjef i Norwegian siden oktober 2002. Han er en av grunnleggerne av Norwegian Air Shuttle og var styreleder fra 1993 til 1996. 2002. Kjos er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 20 års erfaring fra advokatyrket.

Han har også vært jagerflypilot i 334-skvadronen i seks år.