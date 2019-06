Dette skjedde i natt

Hovland hylles etter golfrekord

Med 67 slag, fire under par, på siste dag i US Open skrev Viktor Hovland historie for amatører søndag og avsluttet med 280 slag totalt. Han slo dermed en 59 år gammel rekord for amatører. – Ganske kult, syns han, som endte på 12. plass totalt.

Hovland slo også turneringsvinner Gary Woodland den siste dagen.

Kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt

En beruset mann i slutten av 20-årene kjørte natt til mandag i motsatt kjørefelt på E18 ved Hjortnes. Han møtte flere biler på veien, før han til slutt ble møtt av politiet og tatt hånd om.

Videoopptak viser at bilen kjørte i motgående kjørefelt helt fra bunnen av Ekebergtunnelen, en strekning på over seks kilometer, ifølge Vegtrafikksentralen.

Protestleder løslatt fra fengsel

Studentlederen av den såkalte paraplybevegelsen, Joshua Wong ble mandag morgen løslatt fra fengsel i Hongkong, en måned før det var ventet.

Wong var bare 17 år da han sto i spissen for massedemonstrasjonene høsten 2014, da flere sentrumsgater i Hongkong ble okkupert i to-tre måneder. Paraplybevegelsen, protesterte mot endringer av valgsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet økt innflytelse over hvem som skulle styre byen.

Mann slått med flaske

En mann i 40-årene er pågrepet og skal avhøres mandag etter at en jevnaldrende mann ble slått med en flaske på en pub i Sandefjord. De to skal ha kranglet i forkant.

– Han kan ha brukket nesen, noe sykehuspersonell får sjekke nøyere, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Tidligere førstedame leder

Tidligere førstedame Sandra Torres (63) leder på valgdagsmålingene over hvem som er favoritter til å bli Guatemalas nye president.

På andrepass er den høyreorienterte Alejandro Giammattei. Han er en tidligere fengselsdirektør som ble fengslet og siden fikk sparken etter at en politioperasjon i et fengsel i 2007 førte til at sju innsatte døde.