Statsministeren om omdiskuterte Frp-utspill: – Det er ikke regjeringens politikk

Én uke før valget har Frp-leder Siv Jensen skapt debatt ved å hevde at det er snikislamisering når nordmenn nekter å håndhilse på personer av det motsatte kjønn. Samtidig har mange reagert på et Facebook-innlegg fra nestleder og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) om båtmigranter.

– Alle partier får drive sin valgkamp, på sine saker. Men det er ikke regjeringens politikk. Det er ikke slik at vi kan drive sensur av alle partiers saker, sier statsministeren, som mandag er på valgkamptur i Tromsø.

Hun har selv opplevd at ortodokse jøder eller islamske prester ikke har villet hilse på henne.

– Hvis folk kommer som gjester til meg, eller hvis jeg er gjest hos dem, så respekterer jeg det, sier hun.

Men i norsk arbeidsliv ønsker statsministeren ikke den typen oppførsel.

– I arbeidslivet vårt må vi sørge for at vi kan fungere på vanlig måte. Det betyr at vi hilser på folk, også med håndhilsing, sier hun.

Når det gjelder Listhaugs facebook-status, sier statsministeren følgende:

– Det den Frp-grafikken sier, er ikke regjeringens standpunkt. Regjeringen jobber nå aktivt for å finne en løsning for båtflyktningene sammen med de andre europeiske landene.

Hun understreker at de jobber aktivt for at færre migranter skal reise over middelhavet, blant annet ved å hente kvoteflyktninger fra Libya slik at de ikke skal utsette seg for den farlige reisen.