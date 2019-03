Jøran Kallmyr blir ny justisminister.

Kallmyr ble presentert på Slottsplassen klokken 11.15. Erna Solberg har varslet en pressekonferanse klokken 11.45.

40 år gamle Jøran André Smedal Kallmyr har tidligere vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har også vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo. De siste årene har han jobbet som advokat i Ræder.

Kona Torunn Smedal Kallmyr var blant dem som gratulerte da Kallmyr kom sammen med statsministeren ut fra Slottet. Hun overrakte en bukett tulipaner fra Fremskrittspartiet.

- Dette blir spennende, sier Smedahl Kallmyr til Aftenposten.

- Hvor lenge har du visst dette?

- Ikke lenge, sier hun.

Nyheten kommer dagen etter at Tor Mikkel Wara varslet at han går av som justisminister.

Jon Georg Dale (Frp) har fungert som justisminister siden Wara fikk permisjon tidligere i mars.

Bakgrunnen for både permisjonen og avgangen er at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, er siktet og mistenkt for flere hendelser som har blitt etterforsket som trusler mot justismisteren. Hun er også mistenkt for å ha sendt et mistenkelig brev til en partifelle.

Tor Mikkel Wara er den fjerde utnevnte justisministeren fra Frp som går av siden partiet kom i regjering i 2013.

Saken oppdateres