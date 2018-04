Storbritannia anklager Russland for ren løgn

Påstanden om at russerne sitter på bevis for den britiske innblandingen, kom fra talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov.

Storbritannias FN-ambassadør svarte kort tid etter at uttalelsen er en åpenbar løgn.

Den russiske talsmannen kalte også angrepet mot Douma utenfor Damaskus for en provokasjon og hevdet at britene ga Hvite hjelmer beskjed om å late som om området ble utsatt for et kjemisk angrep.

Hvite hjelmer er et opposisjonsvennlig sivilforsvar som under krigen har operert i opprørskontrollerte områder i Syria.

– Vesten vil styrte Assad

Tidligere har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sagt at angrepet ble iscenesatt av «utenlandske agenter».

Under et møte i FNs sikkerhetsråd fredag framholdt den russiske FN-ambassadøren at det eneste vestlige land ønsker i Syria, er å styrte regjeringen til president Bashar al-Assad.

– Vi observerer fortsatt farlige militære forberedelser av en ulovlig handling mot en suveren stat, sa Vassilij Nebenzia under et møte i FNs sikkerhetsråd.

Vil svare

Både USA og Frankrike har uttalte at de har bevis for at et kjemisk angrep fant sted, og sammen med Storbritannia har de vurdert å svare på angrepet med et rakettangrep mot Syria.

Under møtet sa Syrias FN-ambassadør Bashar Ja'afari at Syria ikke har noe annet valg enn å forsvare seg hvis vestlige land gjennomfører et angrep.

– Dette er ingen trussel. Det er et løfte, sa Ja'afari.