Nemnd mener Sandberg brøt Iran-karantenen

Nemnda har vurdert Sandbergs møter i Iran i oktober, etter at han tidligere i år gikk av som fiskeriminister.

– Karantenenemnda har kommet til at du har brutt vedtaket om karantene du ble ilagt 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for, heter det i avgjørelsen, som er stilet til Per Sandberg.

Det var NRK som først omtalte avgjørelsen.

Gebyr

– Karantenenemnda gjør oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr, heter det videre.

Etter Karantenenemndas syn er deltakelsen på møtene «en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden». Nemnda understreker at også en tidligere politiker som er underlagt karantene eller saksforbud, bør utvise en særlig aktsomhet med sikte på å ikke handle i strid med det vedtaket.

Nemnda har tatt avgjørelsen etter å ha fått redegjørelser fra Sandberg 30. oktober og 20. november. Den tidligere statsråden kan innen tre uker be Karantenenemnda om en ny vurdering av saken.

Tur til Iran

Per Sandberg gikk av 13. august i år av som fiskeriminister og Frp-nestleder. Bakteppet var avsløringer om at Sandberg mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Han tok også med telefonen på en jobbreise til Kina i mai.

Sandberg mente avgangen ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste norsk-iranske Bahareh Letnes (28).

NTB har torsdag ettermiddag bedt om en kommentar fra Per Sandberg, men ikke lyktes.