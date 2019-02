– En person skal være innesperret eller savnet, sier brannmester Fred Mælen ifølge NRK.

Politiet melder på Twitter at det er et bolighus som har sklidd av grunnmuren ved Gjølme i Orkdal, og at nødetatene har rykket ut.

– Det er uvisst om det er noen som er tatt av skredet. Vi må søke gjennom skredet for å avkrefte eller bekrefte om det er noen som er tatt, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det er startet søk på stedet.

– Vi har teknisk vakt, geolog og politihunder på stedet. I tillegg undersøker brannvesenet om det er folk i huset, sier Øie.

Politiet fikk klokken 15.23 melding om skredet, som ifølge Øie skal være rundt 100 meter langt og 30 meter bredt.

Det skal ikke være fare for andre hus eller nye ras, opplyser politiet.

Kriseteamet i kommunen er varslet.