Advarsel om økt snøskredfare flere steder i Sør-Norge

I alle regionene er faren for snøskred økt fra nivå 2 til 3 for lørdag, ifølge varslingstjenesten Varsom.no.

I Indre Fjordane advares det om at et aktivt lag av såkalt kantkornet snø, også kjent som sukkersnø, i svekkede og eldre snødekker kan gi store eller svært store naturlig utløste skred. Fredag gikk et stort snøskred i Oldedalen i Nordfjord. Skredet gikk over isen og opp på den andre siden av dalbunnen, men verken biler eller folk ble tatt. Fylkesvei 724 mellom Olden og Oldedalen ble imidlertid stengt fram til lørdag.

I både Vest-Telemark og i Hallingdal bes folk om å unngå leområder med fersk fokksnø, samt områder der snødekket over svake snølag er tynt – for eksempel nær fjellrygger og i terreng med høyder på begge sider – såkalte konvekse terrengformasjoner.

I varslene pekes det på at det kreves mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Selv om drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, betyr ikke fravær av slike tegn at det er trygt.

– Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning, lyder advarselen.