Listhaug avviser at hun spilte en rolle i KrFs veivalg

– Påstanden om at jeg nærmest har bidratt til en splittelse i KrF, og at han tillegger meg så mye vekt i den historien, må være et ønske om å gjøre boken mer interessant. Dermed kan han selge flere bøker, sier statsråd og Frp-nestleder Sylvi Listhaug til Dagen.

Nylig ga forfatter og tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes ut boken «Kampen om korset i politikken». Der analyserer han blant annet KrFs dramatiske retningskamp.

I boken mener Simonnes at Listhaug bevisst har brukt et «åndelig språk» for å sanke velgere fra KrF. Dette gjør hun ved å bruke et kristent språk, kristne symboler og ved at hun unngår å uttale seg om abortspørsmål, mener forfatteren.

– Boken er et sammensurium av mye rart. Det var mange rare påstander i den boka der, sier Listhaug, som selv ikke har lest boka.

– Jeg har aldri blandet religion og politikk, men jeg snakker om de sakene som Fremskrittspartiet er opptatt av, sier Listhaug, som svarer nei på spørsmål om hun har vært bevisst på språket for å profilere seg mot kristne miljøer.