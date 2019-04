Freiberg: – Ikke marked for havvind i Norge

Freiberg var mandag til stede under den formelle åpningen av havvindparken Arkona sammen med statsminister Angela Merkel og den franske energiministeren François de Rugy.

Vindparken i den tyske delen av Østersjøen drives av Equinor og det tyske kraftselskapet E.ON. Når parken står ferdig, vil den kunne levere kraft til 400.000 tyske husholdninger.

– Dette området har et stort behov for mer energi og ren energi i sitt system. Jeg er stolt over at Equinor har hatt en stor rolle i prosjektet, som betyr masse for det grønne skiftet, sier Freiberg til NTB.

Freiberg er ikke like positiv til å bygge en havvindpark her hjemme. Og det til tross for at en rekke aktører, som Aker Solutions og El- og IT-forbundet, den siste tiden har uttrykt at de ønsker en satsing på havvind i Norge. Rederiforbundet mener at regjeringen mangler en tydelig strategi for å lage et hjemmemarked for havvind.

Kan ikke konkurrere med energi på land

– Regjeringen vil legge til rette for at et eller to områder til havs kan bygges ut. Vi kommer til å peke ut områder som egner seg for havvind om kort tid, sier Freiberg.

Han understreker samtidig at havvind aldri kan konkurrere med mye billigere fornybar energi på land i Norge, som vind- og vannkraft. Og ifølge Freiberg vil en eventuell utbygging skje uten subsidier.

– Kostnadene ved å bygge ut havvind er en helt annen sammenlignet med å bygge ut vindkraft på land, sier han.

Freiberg viser til at Equinor har bedt om mellom 2,5 og 3 milliarder kroner for å drive deler av produksjonen fra Snorre- og Gullfaksfeltet med strøm produsert av flytende havvindmøller.

– Det forteller noe om kostnadene ved å bygge ut havvind. Noen må betale for dette til sjuende og sist, sier han.

– Går hardt utover fiskeriaktiviteten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pekte nylig ut 13 områder i Norge de mener egner seg for utbygging av vindkraft på land. Forslagene har møtt kraftig motbør. Turistforeningen kaller det «en katastrofe» at NVE har pekt ut mange flotte, spennende og mye brukte naturområder i sitt forslag.

Også Miljøpartiet De Grønne reagerer på NVEs rapport. Talsperson Arild Hermstad understreker at partiet ønsker en storstilt satsing på vindkraft, men mener denne må skje til havs og ikke på land.

Freiberg tror ikke det er løsningen og hevder det vil være like mange konflikter knyttet til utbygging av vindmøller til havs.

– Fiskeriaktiviteten langs norskekysten er kjempeviktig. Det er like konfliktfylt å sette opp vindmøller langs kysten. Vi vil få akkurat de samme problemstillingene som på land, sier Freiberg.