– Det er ingen tvil om at dette ikke er et uhell. Det er ikke en hendelig hendelse. Noen har angrepet bygningen med vilje, sier sjefinspektør Jørgen Bergen Skov i Københavns politi på en pressekonferanse i 10-tiden onsdag formiddag.

Han bekrefter samtidig at en forbipasserende ble skadd av fragmenter fra eksplosjonen ved Skattestyrelsen i bydelen Østerbro, og at vedkommende oppsøkte legevakt. Skov har foreløpig ikke ytterligere opplysninger om tilstanden til personen.

To personer som befant seg i bygningen da eksplosjonen skjedde, er uskadd.

Bygningsfasaden har på den annen side fått store skader, med vinduer som er knust og metalldeler som har løsnet.

Har sikret spor

Politiet fikk meldinger om eksplosjonen i 22.15-tiden tirsdag kveld.

Skov sier samtidig at tidspunktet for eksplosjonen tyder på at den som har utløst den sannsynligvis ikke har ønsket å skade noen mennesker.

– Bygningen anses på det aktuelle tidspunktet som tom. Om det er et angrep rettet mot Skattestyrelsens bygning, eller om det kun er noe som har foregått der fordi det normalt ikke er mennesker der på det tidspunktet, det vet vi ikke på det nåværende tidspunkt.

Han sier også at det er for tidlig å si noe om gjerningspersoner og eventuelle motiv, og om hva som har forårsaket eksplosjonen.

– Vi er selvfølgelig i gang med den tekniske etterforskningen, og har noen spor, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke spor dette er, sier Skov.

Eksplosjon på samme dag i 2003

Det har også tidligere blitt gjennomført angrep mot skattemyndighetenes kontorer på Østerbro. Nøyaktig 16 år før gårsdagens hendelse, den 6. august i 2003, ble en eksplosjon utløst ved kontorene på Østbanegade på Østerbro. Politiet konkluderte ifølge Ritzau med at det var brukt hjemmelaget fyrverkeri, men karakteriserte det som grove rampestreker.

Skov sier at politiet har undersøkt om det kan være en sammenheng.

– Det var en mistenkt i 2003, og vi har snakket med ham. Han har redegjort for sine bevegelser tirsdag kveld, og det er foreløpig ikke noe som tyder på at sakene har noe mer hverandre å gjøre, sier politiinspektøren.

– Et under

Statsminister Mette Frederiksen sier at regjeringen er informert av politiet om saken.

– Det er et under at ingen har kommet alvorlig til skade, for dette er snakk om en svært alvorlig forbrytelse og en svært voldsom eksplosjon, sier Frederiksen under en kort pressekonferanse onsdag formiddag.

– Jeg vil understreke at vi ikke ser på dette som rampestreker eller en tilfeldighet. Når det er Skattestyrelsen som blir rammet, ser vi på det med et særlig stort alvor, sier hun.

Frederiksen opplyser at regjeringens sikkerhetsråd foreløpig ikke har vært samlet for å drøfte saken. Hun vil foreløpig ikke kalle eksplosjonen et terrorangrep.

– Det er det for tidlig å konkludere med, all den tid vi ikke kjenner motivet, og etterforskningen ikke har ledet tilveiebrakt opplysninger om det, sier statsministeren.

– Fullstendig uakseptabelt

Skatteminister Morten Bødskov besøkte bygningen onsdag morgen.

– Det er jo et helt vanvittig syn, og man kan jo se at det har vært en meget kraftig eksplosjon ved fasaden på Skattestyrelsen. Det er en fullstendig uakseptabel handling, sier Bødskov til nyhetsbyrået Ritzau.

Han sier samtidig at de som jobber i bygningen har blitt bedt om å jobbe hjemmefra onsdag.

Bombegruppen på stedet

Mange vitner meldte at de hørte et massivt brak rundt klokka 22.15, men det tok nærmere åtte timer før politiet kunne bekrefte at det dreide seg om en eksplosjon.

Politiet inkludert bombegruppe har vært på stedet hele natten og arbeider fortsatt med å undersøke hva omstendighetene er.

Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Stasjon.