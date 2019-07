Dette skjedde i natt

Bolig og uthus brant i Arendal

Et bolighus ble overtent og flammen spredte seg til et uthus i Nedenes i Arendal. Beboeren i huset var bortreist. Politiet meldte om brannen på et sted som heter Bomsholmen på Nedenes i Arendal. 1.30-tiden natt til torsdag. Beboeren i huset var ikke hjemme, men bortreist i forbindelse med jobb, opplyser politiet. En del vind på stedet førte til at politiet vekket naboer som ble satt i beredskap i tilfelle de måtte evakuere husene sine.

– Amazonasfondet kan bli lagt ned

Brasils miljøminister Ricardo Salles sa etter et møte med norske og tyske myndigheter at det er en fare for at Amazonasfondet kan nedlegges, ifølge brasilianske medier.

Norge har hittil utbetalt 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet over en tiårsperiode hvor avskogingen i Brasil har falt betydelig. Salles ble utnevnt av president Jair Bolsonaro, som har fått kritikk for å ha det mange mener er miljøfiendtlig politikk.

Ikke enig om felles uttalelse om i Libya

FNs sikkerhetsråd ble ikke enig om en felles uttalelse etter et hastemøte om Libya, der 44 innesperrede flyktninger ble drept i et luftangrep. Tajoura, som er en forstad øst for Libyas hovedstad Tripoli, ble rammet av et luftangrep tirsdag kveld.

Onsdag kveld kalte FNs sikkerhetsråd inn til et hastemøte, som vil ble holdt bak lukkede dører. Rådet leverte ingen felles uttalelse etter hastemøtet.

Trumps muligheter for grensemur svekket

En ankedomstol opprettholder beslutningen om å fryse Pentagon-midlene som Trump-administrasjonen ville bruke til å bygge Mexico-mur. Dermed kan president Donald Trump slite med å levere sitt viktigste valgløfte fra 2016.

Ankedomstolen i San Diego var splittet, men et flertall valgte å nekte administrasjonen å ta midler fra forsvarsdepartementets avdeling for narkobekjempelse for å bygge mur sør i Arizona, California og New Mexico.