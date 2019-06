Hele Argentina og Uruguay er rammet, bekrefter elektrisitetsselskapene Edesur Argentina og UTE på Twitter.

Det skal også være registrert strømbrudd i Paraguay og det sørlige Brasil, melder BBC.

Argentinske medier melder at strømbruddet fant sted like etter klokken 7 søndag morgen, samme dag som innbyggerne i deler av landet går til urnene for å stemme i lokalvalg.

Argentina og Uruguay har til sammen 48 millioner innbyggere.