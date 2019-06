Vedum raste mot Solbergs «pelsdyrgave» til Venstre

Torsdag vedtar Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen etter 106 år. Det skjer trass stor motstand, også internt i regjeringspartiene Høyre og Frp.

Til tross for løfter om at næringen skulle videreutvikles og bestå, valgte statsminister Erna Solberg (H) å gi denne saken som en «morgengave til Venstre» i regjeringsforhandlingene på Jeløya, fremholdt Vedum.

– Da hadde ikke prinsippene om privat eiendomsrett noe mer å si. Da hadde ikke prinsippet om næringsfrihet noen verdi. Fordi det var viktigere enn noensinne for Erna Solberg at hun fortsatt skulle være statsminister, sa Vedum fra Stortingets talerstol.

– Det er fullstendig prinsippløst og et voldsomt angrep på privat eiendomsrett og næringsfrihet. At Høyres representanter i Stortinget da kan stemme for det, strider mot grunntanken i mye av det Høyre påstår de er for, fremholdt Sp-lederen.

«Tragisk, trist»

Mye av den over fire timer lange debatten handlet om kompensasjonen pelsdyrbøndene skal få. Mange er misfornøyd med ordningen regjeringspartiene har lagt fram.

Vedum anklaget regjeringen for ikke å ha anstendighet nok til å ta regningen for pelsdyrbøndenes offer.

– Det går ikke an å behandle folk på den måten, slo han fast.

Heller ikke Høyre og Frp så noen grunn til jubel.

– Dette er ikke Frps politikk. Det er resultatet av en regjeringsforhandling som vi tapte, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp), som kaller saken tragisk.

– Dette er nok det vanskeligste innlegget jeg noen gang har hatt fra denne talerstolen, sa Høyres Margunn Ebbesen fra næringskomiteen, som hyllet næringen hun stemmer for å avvikle.

– Taper millioner

Kjell Hodne, som driver ett av de nærmere 200 pelsdyrbrukene i Norge, peker på at bøndene taper store verdier.

– Når de skal gi oss kompensasjon, går de ut ifra skattetakst. Det er som om du selger et hus til 7 millioner kroner, men at det står 1 million kroner i skattetaksten. Og at du da får 600.000 kroner i erstatning, og de sier «gå og finn deg et nytt», sier Hodne.

Han driver minkfarm i Klepp og reagerer på at det egentlig er flertall for å gi bedre kompensasjon, men at regjeringen tvinger saken gjennom.

Etter planen skal næringen være helt nedlagt innen 1. februar 2025. Hensynet til dyrevelferd er årsaken til at Venstre, Ap, SV og MDG ønsker å avvikle pelsdyrnæringen.

Omkamp?

Frps Ørsal Johansen peker på at kompensasjonsordningen skal vurderes fra bruk til bruk, og at man ennå ikke vet hvordan den vil slå ut.

– Hvis det blir så ille at regjeringspartiene finner dette helt uakseptabelt, så forbeholder vi oss retten til å ta saken tilbake til Stortinget, sier Ørsal Johansen.

– Jeg vil ikke nøle med å kreve denne saken tilbake til Stortinget hvis folk ikke blir riktig kompensert når livsverket tas fra dem, sier Frps Roy Steffensen til NTB.

Han truet med å stemme mot regjeringspartienes kompensasjonsforslag, men varslet torsdag at han ville stemme for.

«Urimelig utslag»

Et springende punkt er hva som skal forstås med «urimelige utslag» i samlet utmåling av kompensasjon til pelsdyrbønder.

– Hva er «urimelige utslag»? Er det 90 prosent av tapet dekket, er det 80 prosent? Er det 4 millioner i tap, er det 5 millioner i tap, er det 3 millioner i tap? spurte næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

Ørsal Johansen sa følgende om et eksempel som ble brukt i debatten – et tap på 5 millioner:

– Jeg vil kalle det et godt eksempel på noe som er urimelig.

