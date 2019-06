Politikere hyller næringen de snart skal gi dødsstøtet

Da saken ble behandlet i Stortinget, gikk én etter én av regjeringspartienes egne representanter på talerstolen for å ta avstand fra å avlive næringen. Senere torsdag stemmer de for det.

Nedleggelsen er svært omdiskutert, også innad i regjeringspartiene, og ble kjempet gjennom av Venstre. Mannen som har ledet saken gjennom Stortinget for Frp, kaller selv saken for «tragisk».

– Dette er ikke Frps politikk. Det er resultatet av en regjeringsforhandling som vi tapte, sier Morten Ørsal Johansen, som har vært saksordfører.

Pelsdyrbonde: – Råttent

De siste ukene har debatten dreid seg om hvilken kompensasjonsordning pelsdyrbøndene som må legge ned, skal få.

Mange er misfornøyd med den ordningen regjeringen har blitt enige om, til tross for at kompensasjonen er blitt jekket opp i flere omganger.

– Det er råttent, rett og slett, sier Kjell Hodne, som driver ett av de nærmere 200 pelsdyrbrukene som er igjen i Norge.

– Taper millioner

Torsdag var Hodne på plass utenfor Stortinget for å si ifra om hva han synes om politikerne.

– Vi taper store verdier. Når de skal gi oss kompensasjon, går de ut ifra skattetakst. Det er som om du selger et hus til 7 millioner kroner, men at det står 1 million kroner i skattetaksten. Og at du da får 600.000 kroner i erstatning, og de sier «gå og finn deg et nytt», sier Hodne.

Han driver minkfarm i Klepp, som er Norges største minkkommune. Hodne reagerer særlig på at det egentlig er flertall i Stortingssalen for å gi bedre kompensasjon, men at regjeringen tvinger saken gjennom.

– Jeg har fem mann i arbeid som mister jobben. Fire av dem har meg som eneyrke. Så det er ikke bare oss det går på, sier pelsdyrbonden.

Åpner for ny runde

Frps Johansen påpeker at kompensasjonsordningen skal vurderes fra pelsdyrbruk til pelsdyrbruk. Og at man ennå ikke vet hvordan den vil slå ut.

– Hvis det blir så ille at regjeringspartiene finner dette helt uakseptabelt, så forbeholder vi oss retten for å dra saken tilbake til Stortinget, sier Johansen.

Han forsikrer om at ingen pelsdyrbønder skal sitte igjen med gjeld når næringen er ferdig avviklet.

Høyres Margunn Ebbesen benyttet torsdagens debatt til å hylle næringen.

– Ære være de pelsdyrbøndene som har stått på. Som har brukt all sin tid på en næring de har troen på. Som har gått på jobb med en stolthet og glede, sa hun fra Stortingets talerstol.

Senere torsdag skal hun stemme for å legge ned denne næringen. Og hun innrømmer at det er vanskelig å forsvare det.

– Dette er nok det vanskeligste innlegget jeg noen gang har hatt fra denne talerstolen, sa hun.

Sp: – Uvirkelig

En av dem som har kjempet innbitt både for å beholde næringen og for bedre kompensasjon til bøndene, er Sps Geir Pollestad.

– Dette går imot all sunn fornuft. Over 200 gårder og opp mot 300 årsverk mister nå næringsgrunnlaget sitt. Saken vi behandler i dag er uvirkelig, sier han.

Han mener at Frp, Høyre, KrF og Venstre må ta ansvar.

– Vi snakker om familier som kan få framtiden knust som en brikke i et maktspill for at Erna Solberg skal være statsminister, sa Pollestad.

Feiret med kake

Dyrevernere er på den andre siden strålende fornøyde med at næringen snart er passé. Utenfor Stortinget feiret NOAH – for dyrs rettigheter med kake.

– Med denne loven viser Norge at vi ikke aksepterer at dyr holdes i bur for å bli et unødvendig luksusprodukt, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

Hun mener vedtaket er et sterkt signal til andre land. Etter planen skal næringen være helt nedlagt innen 1. februar 2025.

Les også: